ترامب يدلي بشهادته في قضية تشهير ضده في نيويورك

أدلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشهادته أمام محكمة بنيويورك الخميس في قضية تشهير، في أول ظهور له منذ فوزه بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في نيو هامبشر واقترابه من مواجهة الرئيس جو بايدن مجددا في الانتخابات الرئاسية.



وحوّل ترامب جلسات محاكماته إلى منصات للترويج لحملته الرئاسية، زاعما أن كل جلسة هي جزء من محاولة للديموقراطيين لمنع عودته إلى البيت الأبيض.



وتسعى الكاتبة إي جين كارول للحصول على تعويض يزيد عن 10 ملايين دولار في إطار دعوى تشهير رفعتها ضد ترامب في محكمة فدرالية في نيويورك لا تتمتع سوى بسلطة فرض عقوبات مدنية وليس إدانات جنائية.