إرتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 26083 منذ بدء الحرب

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الجمعة إرتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 26083 قتيلًا غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من تشرين الأول.وأكدت الوزارة مقتل 183 شخصًا في الساعات الـ24 الأخيرة، كما أشارت إلى إصابة 64487 شخصًا بجروح منذ اندلاع الحرب، فيما لا يزال كثيرون تحت الأنقاض ولا يمكن لفرق الإسعاف الوصول إليهم.