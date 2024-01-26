العبسي يطلع من البخاري على تحرك اللجنة الخماسية

بحث بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي مع سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري في المقر البطريركي في الربوة بالشؤون وطنية واقليمية .



ووصف البخاري الزيارة بالبروتوكولية وهي لتقديم التهاني بالاعياد وان كانت متأخرة .



وقال "وضعت صاحب الغبطة باجواء تحرك اللجنة الخماسية باتجاه المساعدة على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ورؤيتنا المستقبلية في هذا الاطار".



بدوره اشاد العبسي بالعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين وبجهود المملكة على الصعد كافة .