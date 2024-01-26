الصين تعلن الحكم على بريطاني بالسجن خمس سنوات بتهمة التجسس

الصين تعلن الحكم على بريطاني بالسجن خمس سنوات بتهمة التجسس

أعلنت الصين الجمعة صدور حكم على مواطن بريطاني العام 2022 بالسجن خمس سنوات لإدانته بتهمة التجسس، في تأكيد رسمي لقضية لم يتم الإبلاغ بها حتى هذا الأسبوع.



وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية وانغ وينبين إن محكمة إبتدائية في بكين حكمت على المواطن البريطاني في 2022 بالسجن خمس سنوات لإدانته بالحصول على معلومات بصورة غير قانونية ونقلها لحساب أطراف في الخارج، مضيفًا أن محكمة إستئناف ثبتت الحكم في أيلول.