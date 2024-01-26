شركة العال الإسرائيلية تعلن تعليق رحلاتها إلى جنوب إفريقيا في نهاية آذار

أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية "العال" الجمعة أنها ستعلق رحلاتها إلى جنوب إفريقيا، مبررة قرارها بتراجع الطلب في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.



وأوضحت الشركة في بيان أنه "إثر الوضع الأمني الحالي، نلاحظ انخفاضا كبيرا في طلب المسافرين الإسرائيليين إلى وجهات مختلفة ولا سيما جوهانسبرغ" معلنة تعليق رحلاتها إلى هذا البلد "اعتبارا من نهاية آذار 2024"، وذلك قبل ساعات من بدء جلسة في محكمة العدل الدولية لإصدار قرار أولي في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "أعمال إبادة" في قطاع غزة.