وزير الخارجية التركي أبلغ نظيره البريطاني كاميرون في إسطنبول بالحاجة لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

وزير الخارجية التركي أبلغ نظيره البريطاني كاميرون في إسطنبول بالحاجة لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

أفاد مصدر دبلوماسي تركي بأن وزير الخارجية هاكان فيدان أبلغ نظيره البريطاني ديفيد كاميرون خلال اجتماع في إسطنبول اليوم الجمعة بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.



وذكر المصدر أن لقاء الوزيرين إستمر 90 دقيقة تقريبًا، وتلته محادثات بين وفدين من البلدين، وناقشا الحرب في غزة والعلاقات الثنائية وتصديق تركيا على طلب السويد الإنضمام إلى حلف شمال الأطلسي.



وأشار المصدر إلى أن فيدان أبلغ كاميرون بأن وقف إطلاق النار بشكل كامل وفوري وحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني ضروريان من أجل تحقيق السلام الدائم.