انفجار قرب ناقلة نفط ومنتجات نفطية في مضيق باب المندب

أعلنت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري أن انفجارا شوهد على بعد ميل بحري تقريبا من ناقلة نفط ومنتجات نفطية تابعة للهند وترفع علم بنما جنوب شرقي مضيق باب المندب.



وأضافت أمبري أن السفينة أبلغت عن رؤية انفجارين باتجاه مؤخرتها، ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار.