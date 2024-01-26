أردوغان: أتوقع أن تحكم محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل إرتكبت جرائم إبادة جماعية في غزة

أردوغان: أتوقع أن تحكم محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل إرتكبت جرائم إبادة جماعية في غزة

توقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة أن تحكم محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل إرتكبت جرائم إبادة جماعية في غزة.



وقال أردوغان للصحفيين بعد صلاة الجمعة في إسطنبول إن تركيا، التي انتقدت إسرائيل بشدة بسبب هجماتها على غزة، تتابع الحكم عن كثب وتتوقع نتيجة إيجابية.