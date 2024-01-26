أردوغان: تركيا تنتظر خطوة أميركا بشأن مبيعات طائرات إف-16

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ان تركيا تنتظر الخطوة التالية من الولايات المتحدة في طلب أنقرة شراء طائرات مقاتلة من طراز إف-16 ومعدات تحديث بعد التصديق على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.



وفي حديثه للصحفيين في إسطنبول بعد يوم من التوقيع على تصديق البرلمان التركي على طلب السويد الانضمام للحلف العسكري الغربي، قال أردوغان إن "وزير الخارجية يعمل بتنسيق وثيق مع نظيره الأمريكي في هذه المسألة".



وأضاف: "ننتظر هذا".