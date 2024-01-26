محكمة العدل الدولية: على إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة

أكّدت محكمة العدل الدولية أن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة طلبتها جنوب أفريقيا في دعوى أقامتها ضد إسرائيل.



وذكرت المحكمة أنها لن ترفض الدعوى كما طلبت إسرائيل.



ومن بين الإجراءات التي طلبتها جنوب أفريقيا، الوقف الفوري للعملية العسكرية الإسرائيلية، التي دمرت مساحات كبيرة من القطاع وقتلت أكثر من 26 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية في غزة.