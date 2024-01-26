هيئة بحرية بريطانية تبلغ عن إطلاق صواريخ جنوب غربي عدن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية في بريطانيا أنها تلقت تقريرا عن انفجار صاروخين في المياه بالقرب من سفينة قبالة ميناء عدن اليمني.



وقالت الهيئة في مذكرة إن طاقم السفينة بخير وإن السفينة لم تتعرض لأي ضرر.



وأضافت أن السفينة في طريقها إلى وجهتها التالية.



وقالت الهيئة البريطانية إنها تلقت تقريرا عن حادث منفصل اليوم الجمعة على بعد 60 ميلا بحريا قبالة ميناء الحديدة اليمني المطل على البحر الأحمر حيث تهاجم جماعة الحوثي السفن.