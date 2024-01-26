جنوب أفريقيا تشيد "بالنصر الحاسم" لحكم القانون الدولي

أشادت جنوب أفريقيا "بالنصر الحاسم" لحكم القانون الدولي، بعد أن قضت محكمة العدل الدولية لصالح طلبها فرض إجراءات طارئة على إسرائيل بسبب عملياتها العسكرية في غزة.واعتبرت جنوب افريقيا أن القرار محطة مهمة في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني.وشكرت الدولة المحكمة لصدور حكمها السريع.