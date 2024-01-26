الأونروا: تلقينا معلومات من إسرائيل تتحدث عن ضلوع عدة موظفين في هجمات 7 تشرين الاول

كشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد من موظفيها في هجمات السابع من تشرين الأول التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في جنوب إسرائيل.



وأكدت الاونروا أنها قطعت العلاقات مع هؤلاء الموظفين.



وقال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا: "زودت السلطات الإسرائيلية الأونروا بمعلومات حول الضلوع المزعوم لعدد من موظفي الأونروا في الهجمات المروعة على إسرائيل في السابع تشرين الاول".



وأوضح أنه "لحماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدة الإنسانية، اتخذت قرارا بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وبدء تحقيق من أجل التوصل إلى الحقيقة دون تأخير".