نتنياهو يعلّق على قرار محكمة العدل الدولية

رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تهمة الإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل في محكمة العدل الدولية "مشينة".



وشدد على أن إسرائيل ستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها.



وقال في بيان باللغة الإنجليزية: "مثل كل دولة، لإسرائيل حق أصيل في الدفاع عن نفسها".



ورأى نتنياهو أن"المحاولة الدنيئة لحرمان إسرائيل من هذا الحق الأساسي هي تمييز صارخ ضد الدولة اليهودية، وقد تم رفضها عن استحقاق".

