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موسكو توقف روسيين اثنين بتهمة التعاون مع أوكرانيا

أخبار دولية
2024-01-26 | 08:58
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موسكو توقف روسيين اثنين بتهمة التعاون مع أوكرانيا
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موسكو توقف روسيين اثنين بتهمة التعاون مع أوكرانيا

أوقفت أجهزة الأمن الروسية روسيَّين بتهمة تقديم معلومات استخباراتية إلى أوكرانيا لا سيما بشأن مواقع لقوات موسكو التي تشن هجوما على الدولة المجاورة. 
     
واعتُقل الشخصين اللذين لم يتم تحديد هويتيهما في روستوف-أون- دون وهي مدينة في جنوب روسيا متاخمة لأوكرانيا وأصبحت مركز عمليات للقوات الروسية.
     
وقالت الأجهزة الروسية في بيان إنه يُشتبه في ارتكابهما "الخيانة العظمى" وهي جريمة يُعاقب عليها في روسيا بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاماً. وأفادت الأجهزة بأنهما وُضعا في الحبس الاحتياطي.
     
وأكدت السلطات الروسية أنّ الشخصين اتصلا بأحد أعضاء الأجهزة الخاصة الأوكرانية و"نَقلا إليه معلومات حول القوات المسلحة الروسية" المشاركة في الهجوم على أوكرانيا. 
     
واتهمت أجهزة الأمن الروسييّن بأنهما قدّما مقابل اموال بيانات حول "مواقع لمعدات عسكرية وأفراد" في الجيش الروسي. 

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