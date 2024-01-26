الجيش الأميركي يعلن إسقاط صاروخ أطلق من اليمن باتّجاه سفينة حربية أميركية

أسقطت الولايات المتحدة الجمعة صاروخا بالستيا مضادا للسفن أطلق "من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن" باتجاه سفينة عسكرية أميركية في خليج عدن، حسب ما أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم).



وقالت "سنتكوم" عبر منصة إكس إن الصاروخ كان متجها نحو موقع تتواجد فيه مدمرة من طراز "آرلي-بيرك"، وتم تدميره من دون أن يتسبب في "أي إصابات أو أضرار".