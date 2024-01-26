وزير الخارجية الإيراني يطالب بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين بعد حكم العدل الدولية

دعا وزير الخارجية الإيراني إلى مثول السلطات الإسرائيلية أمام العدالة بعدما أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.



وقال الوزير حسين أمير عبد اللهيان على منصة "إكس"، إن سلطات النظام الإسرائيلي الزائف. لا بد أن تمثل أمام العدالة على الفور لارتكابها الإبادة الجماعية وجرائم حرب غير مسبوقة بحق الفلسطينيين".