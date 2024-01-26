حماس تبث مقطعا مصورا لثلاث إسرائيليات محتجزات في قطاع غزة

بثت حركة حماس على "تلغرام" مقطعًا مصورًا ظهرت فيه ثلاث إسرائيليات محتجزات في قطاع غزة، قدمت اثنتان منهنّ نفسَيهما على أنهما جنديتان.



وتمكّنت وكالة فرانس برس من التعرّف على النساء الثلاث استنادًا إلى مصادر رسمية ومدنية، على أنهن محتجزات لدى حماس منذ هجوم السابع من تشرين الأول.



وقالت النساء إنهن محتجزات منذ 107 أيام، ما يرجّح أن يكون المقطع قد صُوّر الأحد.



ونُشر المقطع بُعيد طلب محكمة العدل الدولية الجمعة من إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في غزة.