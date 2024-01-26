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الاتحاد الأوروبي يتوقع تنفيذا "فوريا" لقرار محكمة العدل الدولية في شأن اسرائيل

أخبار دولية
2024-01-26 | 10:52
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الاتحاد الأوروبي يتوقع تنفيذا &quot;فوريا&quot; لقرار محكمة العدل الدولية في شأن اسرائيل
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الاتحاد الأوروبي يتوقع تنفيذا "فوريا" لقرار محكمة العدل الدولية في شأن اسرائيل

أكّد الاتحاد الأوروبي أنه يتوقع تنفيذًا "كاملًا وفوريًا" لقرار محكمة العدل الدولية الذي طلبت فيه من إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة.
     
وجاء في بيان مشترك لمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والمفوضية الأوروبية أن قرارات "محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف وعليها الالتزام بها. ويتوقع الاتحاد الأوروبي تنفيذها الكامل والفوري والفعّال".
     

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