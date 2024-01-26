الرئيس الأرجنتيني يزور إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة

أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي إنه سيسافر إلى إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة، في إحدى أولى رحلاته خارج البلاد منذ توليه رئاسة البلاد الشهر الماضي بعد التعهد بتقديم دعم قوي لإسرائيل خلال حملته.



وجاء حديث ميلي خلال فعالية لإحياء ذكرى المحرقة النازية (الهولوكوست) في بوينس أيرس حيث أشار إلى دعمه لإسرائيل في صراعها الجاري مع حركة حماس في غزة، مضيفا أن بوينس أيرس "لن تظل صامتة في مواجهة إرهاب حماس".