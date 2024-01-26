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بوتين يدشن أشغال بناء كاسحة جليد نووية جديدة

أخبار دولية
2024-01-26 | 11:21
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بوتين يدشن أشغال بناء كاسحة جليد نووية جديدة
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بوتين يدشن أشغال بناء كاسحة جليد نووية جديدة

أشرف الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين على بدء بناء كاسحة جليد نووية جديدة سميت "لينينغراد”.

 

واعتُبرت ضرورية لتطلع موسكو لشق طريق تجاريّ إلى آسيا، عبر مياه القطب الشماليّ.

     

وأوضح بوتين، في كلمة ألقاها، في أحواض بناء السفن، في بحر البلطيق، في سان بطرسبرغ، أنّ كاسحة الجليد ستعمل على طريق بحر الشمال وتشارك، في أهم برامج الاستكشاف والبحث، في القطب الشماليّ وضمان تسليم البضائع.

     

ومن المفترض أن يساعد تشغيل كاسحة الجليد موسكو مستقبلًا على ضمان تفوقها في القطب الشماليّ، في حين تواجه طموحات قوى أخرى، لا سيما الصين ولكن أيضًا منافسين غربيين من بينهم الولايات المتحدة.

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