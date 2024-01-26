فيديو لمجندات أسيرات لدى حماس: استمرار الحرب يعرّض حياتنا للخطر

وسط ازدياد الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء الحرب واستعادة المحتجزين، نشرت كتائب القسام مقطع فيديو لـ3 مجندات أسيرات لديها يطالبن الحكومة الإسرائيلية بوقف الحرب وإعادتهن لبيوتهن.



وشددت الأسيرات على أن استمرار الحرب يعرّض حياتهن للخطر، وأكّد أن الجيش الإسرائيلي قتل أسرى كانوا معهن.