بوتين: كييف كانت تعلم أن الطائرة التي تحطمت في بيلغورود تقلّ أسرى أوكرانيين

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كييف بإسقاط طائرة عسكرية روسية من طراز "آي إل-76" هذا الأسبوع، معتبرًا أن أوكرانيا كانت على دراية بأنها تقلّ أسرى حرب.



وقال بوتين: "كانت إدارة الاستخبارات الرئيسية في الجيش الأوكراني تعلم أننا سننقل 65 جنديًا إلى هناك. ربما فعلوا ذلك عن طريق الخطأ أو دون تفكير، لكنهم فعلوه".