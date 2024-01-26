فرنسا وألمانيا وبريطانيا تندد بإطلاق إيران قمر ثريا الصناعي

ندّدت فرنسا وألمانيا وبريطانيا بإطلاق إيران قمر (ثريا) الصناعي الأسبوع الماضي باستخدام حامل الأقمار الصناعية (قائم 100) ثلاثي المراحل.



وذكرت الدول الثلاث في بيان مشترك أن قائم 100 يستخدم التكنولوجيا الضرورية لتطوير أنظمة صواريخ باليستية بعيدة المدى، وهو ما قد يسمح أيضا لطهران بإطلاق أسلحة أبعد مدى.