الحوثيون يعلنون استهداف "سفينة نفطية بريطانية" في خليج عدن

أعلن المتمرّدون الحوثيون في اليمن، استهداف سفينة نفطية بريطانية في خليج عدن، في إطار الرد على الضربات الأميركية والبريطانية على مواقع تابعة لهم ودعماً لقطاع غزة الذي يشهد حرباً مع إسرائيل.



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع إنه تم "استهداف سفينةٍ نفطيةٍ بريطانيةٍ مارلين لواندا في خليجِ عدن، بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ"، مشيراً إلى أن "الإصابة كانت مباشرة ما أدَّى إلى احتراقِها".



