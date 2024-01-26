وصول هبة روسية من القمح إلى بوركينا فاسو

تلقت بوركينا فاسو 25 ألف طنّ من القمح قدمتها روسيا من أصل 200 ألف طن وعد بها الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين عدداً من الدول الإفريقية، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وكان بوتين قد أعلن، في قمة روسية إفريقية، في سان بطرسبرغ، في تموز 2023 أنه سيقدّم في الأشهر المقبلة شحنات مجانية من الحبوب لستّ دول إفريقية هي بوركينا فاسو ومالي وجمهورية إفريقيا الوسطى وإريتريا وزيمبابوي والصومال.

وأوضحت وزيرة التضامن والعمل الإنسانيّ ناندي سومي ديالو، خلال حفلة تسلّم شحنات الحبوب الروسية، في واغادوغو، أنّها نتسلّم 25 ألف طنّ من القمح هبة من الاتحاد الروسيّ.

وقالت: “يعكس ذلك رغبة روسيا الحقيقية في دعم جهود السلطات في بوركينا فاسو، التي تمرّ بمرحلة إنسانية صعبة عقب الأزمة الأمنية.

وقال السفير الروسيّ لدى ساحل العاج المعتمد لدى بوركينا فاسو أليكسي سالتيكوف، بدوره إنّ هذه الهبة إشارة قوية إلى رغبة الرئيس" الروسي "في منح زخم ديناميكي في التعاون مع بوركينا فاسو وهي أحد شركائنا الاستراتيجيين، في القارة الإفريقية.