الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وصول هبة روسية من القمح إلى بوركينا فاسو

أخبار دولية
2024-01-26 | 16:41
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وصول هبة روسية من القمح إلى بوركينا فاسو
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وصول هبة روسية من القمح إلى بوركينا فاسو

تلقت بوركينا فاسو 25 ألف طنّ من القمح قدمتها روسيا من أصل 200 ألف طن وعد بها الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين عدداً من الدول الإفريقية، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

     

وكان بوتين قد أعلن، في قمة روسية إفريقية، في سان بطرسبرغ، في تموز 2023 أنه سيقدّم في الأشهر المقبلة شحنات مجانية من الحبوب لستّ دول إفريقية هي بوركينا فاسو ومالي وجمهورية إفريقيا الوسطى وإريتريا وزيمبابوي والصومال.

     

وأوضحت وزيرة التضامن والعمل الإنسانيّ ناندي سومي ديالو، خلال حفلة تسلّم شحنات الحبوب الروسية، في واغادوغو، أنّها نتسلّم 25 ألف طنّ من القمح هبة من الاتحاد الروسيّ.

 

وقالت: “يعكس ذلك رغبة روسيا الحقيقية في دعم جهود السلطات في بوركينا فاسو، التي تمرّ بمرحلة إنسانية صعبة عقب الأزمة الأمنية.

     

وقال السفير الروسيّ لدى ساحل العاج المعتمد لدى بوركينا فاسو أليكسي سالتيكوف، بدوره إنّ هذه الهبة إشارة قوية إلى رغبة الرئيس" الروسي "في منح زخم ديناميكي في التعاون مع بوركينا فاسو وهي أحد شركائنا الاستراتيجيين، في القارة الإفريقية.

آخر الأخبار

أخبار دولية

روسية

القمح

بوركينا

LBCI التالي
شركة العال الإسرائيلية تعلن تعليق رحلاتها إلى جنوب إفريقيا في نهاية آذار
الصين تعلن الحكم على بريطاني بالسجن خمس سنوات بتهمة التجسس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-12-31

عشرات القتلى بعدة هجمات في بوركينا فاسو خلال أسبوع

LBCI
أخبار دولية
2023-12-28

روسيا تعيد إفتتاح سفارتها في بوركينا فاسو

LBCI
آخر الأخبار
2023-12-28

روسيا تعيد إفتتاح سفارتها في بوركينا فاسو

LBCI
أخبار دولية
2023-12-02

وزراء خارجية مالي والنيجر وبوركينا فاسو يوصون بإنشاء اتحاد كونفدرالي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:40

الحوثيون يعلنون استهداف "سفينة نفطية بريطانية" في خليج عدن

LBCI
أخبار دولية
14:23

اجتماع في باريس.. والسبب غزة

LBCI
أخبار دولية
14:16

البيت الأبيض: لا تطورات وشيكة في شأن صفقة الرهائن في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

ما الذي يحصل على الحدود الأميركية المكسيكية في تكساس؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:31

غارة على بيت ليف استهدفت منزلين وأوقعت أربعة شهداء وجريحَين

LBCI
خبر عاجل
07:20

محكمة العدل الدولية: لجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها ولن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

العاصفة "دانيالا" حطّت في لبنان... ماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

ما الذي يحصل على الحدود الأميركية المكسيكية في تكساس؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

صواريخ المقاومة الجديدة.. ضربة عسكرية ونفسية لاسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

ما الذي يحصل على الحدود الأميركية المكسيكية في تكساس؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

بعد انتشارها بين الشباب… ماذا نعرف عن مضار الـvape والـicos؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

أميركا تخرج من العراق.. كيف، لماذا ومتى؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

أين اصبح البحث ببنود موازنة العام 2024؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

من الداخل الاسرائيلي: كيف كانت ردود الفعل على قرار محكمة العدل الدولية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

بطولة العالم للفورمولا إي الكهربائية في السعودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

قرار محكمة العدل الدولية صدر: على اسرائيل الإنتباه في خطواتها المقبلة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

في فلسطين بوادر أمل رغم كل المعاناة..

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
14:47

مجلس النواب يقر موازنة 2024

LBCI
حال الطقس
00:11

منخفض جويّ ثانٍ في طريقه الينا...

LBCI
خبر عاجل
07:20

محكمة العدل الدولية: لجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها ولن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

LBCI
فنّ
14:08

"لا تحزن على امر قد انتهى"... نادين نسيب نجيم تثير قلق جمهورها: "ما تقولي انفصلتي؟!"

LBCI
أخبار لبنان
09:44

مصادر ديبلوماسية مطلعة للـLBCI: اللجنة الخماسية مستمرة بالتعاون وهذا ما تعمل عليه

LBCI
منوعات
03:31

تعليقات أحبائها السابقين دفعتها للقيام بالخطوة... سيدة تخضع "لعملية تجميل المهبل" وهذا ما حصل لها!

LBCI
منوعات
09:10

وفاة "أطول امرأة في العالم"... "العملاقة" رحلت عن عمر 23 سنة والسبب: "ظروف غير عادية"؟! (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

العاصفة "دانيالا" حطّت في لبنان... ماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More