تايوان ترصد 33 طائرة عسكرية صينية في غضون 24 ساعة

تايوان ترصد 33 طائرة عسكرية صينية في غضون 24 ساعة

رصدت تايوان 33 طائرة عسكرية وسبع سفن حربية صينية في محيطها في غضون 24 ساعة، وهو العدد الأعلى منذ الإنتخابات الرئاسية في 13 كانون الثاني، على ما أعلنت وزارة الدفاع التايوانية السبت.



ورصد منطادان صينيان في أجواء مضيق تايوان، على ما أظهر تعداد حتى السبت عند الساعة السادسة بالتوقيت المحلي (الساعة 22:00 ت غ الجمعة).



وعبرت 13 من الطائرات العسكرية الخط الأوسط الفاصل غير الرسمي بين الصين وتايوان الذي لا تعترف به بكين، على ما أفاد المصدر نفسه.