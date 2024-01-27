غارتان جويتان إستهدفتا منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة في اليمن

أعلنت قناة المسيرة التابعة للحوثيين في اليمن اليوم السبت إن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا غارتين جويتين إستهدفتا منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة في اليمن.ويأتي ذلك في الوقت الذي كثف فيه الحوثيون هجماتهم على السفن التي تعبر البحر الأحمر منها هجوم أدى إلى نشوب حريق على ناقلة وقود أمس الجمعة.