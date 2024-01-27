واشنطن تعطي الضوء الأخضر لبيع طائرات إف-16 لتركيا

واشنطن تعطي الضوء الأخضر لبيع طائرات إف-16 لتركيا

أعطت الحكومة الأميركية الجمعة ضوءها الأخضر لبيع مقاتلات من طراز إف-16 لتركيا بمبلغ 23 مليار دولار، واضعةً بذلك حدًا لأشهر من المفاوضات، في قرار يأتي عقب مصادقة أنقرة على إنضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).



وقالت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة إن عملية البيع تشمل حصول تركيا على 40 طائرة جديدة من طراز إف-16 وحصول اليونان على 40 طائرة من طراز إف-35 مقابل 8 مليارات دولار.



وأخطرت وزارة الخارجية مساء الجمعة الكونغرس رسميًا بهذه الصفقة المزدوجة، وفقًا لما يقتضيه القانون الأميركي.



ولتنفيذ هذه الخطوة، كانت الولايات المتحدة تنتظر أن تتسلم وثائق تصديق تركيا على عضوية السويد في الناتو، حسبما قال مسؤول أميركي إشترط عدم كشف هويته، ما يعكس الطبيعة الحساسة جدًا للمفاوضات التي كانت جارية.



ويفرض القانون الأميركي إخطار الكونغرس بأي عملية بيع لأسلحة أميركية إلى حكومة أجنبية.