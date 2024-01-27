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مجلس الأمن يعقد إجتماعًا طارئًا الأربعاء بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب في غزة
أخبار دولية
2024-01-27 | 00:51
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مجلس الأمن يعقد إجتماعًا طارئًا الأربعاء بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب في غزة
مجلس الأمن يعقد إجتماعًا طارئًا الأربعاء بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب في غزة
يجتمع مجلس الأمن الدولي الأربعاء للنظر في قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا إسرائيل الجمعة إلى منع أي عمل "إبادة جماعية" محتمل في قطاع غزة، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية للمجلس.
ويأتي هذا الإجتماع الذي يعقد الأربعاء الساعة 16:00 ت غ بطلب من الجزائر بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية في ما يخص الإجراءات الموقتة المفروضة على الإحتلال الإسرائيلي، حسبما قالت الخارجية الجزائرية.
أخبار دولية
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