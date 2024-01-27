زلزال بقوة 6 درجات يضرب غواتيمالا

زلزال بقوة 6 درجات يضرب غواتيمالا

ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات مساء الجمعة جنوب غواتيمالا، على ما أعلنت السلطات التي لم تسجل وقوع أي ضحايا أو أضرار مادية في مرحلة أولى.



وسجل الزلزال عند الساعة 23:52 بالتوقيت المحلي (الساعة 05:52 ت غ) ومركزه في المحيط الهادىء على سواحل منطقة إسكوينتلا، على ما أفاد المعهد الوطني لعلم الزلازل في نشرة.



وشعر سكان جنوب البلاد بالزلزال الذي سجل على عمق 48 كيلومترًا، وكذلك في مدينة أنتيغوا غواتيمالا السياحية.



وقال المتحدث بإسم الدفاع المدني رودولفو غارسيا لصحافيين: "لم يسجل حتى الآن وقوع أي ضحايا أو أضرار".