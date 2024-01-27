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إسرائيل ستسعى ألا يكون للأونروا أي دور في غزة بعد الحرب
أخبار دولية
2024-01-27 | 05:53
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إسرائيل ستسعى ألا يكون للأونروا أي دور في غزة بعد الحرب
إسرائيل ستسعى ألا يكون للأونروا أي دور في غزة بعد الحرب
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس السبت أن بلاده ستسعى لمنع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب إثر إتهام الدولة العبرية موظفين في الوكالة الأممية بالضلوع في هجوم 7 تشرين الأول.
وكتب كاتس عبر منصة إكس أن وزارة الخارجية تهدف إلى ضمان ألا تكون الأونروا جزءًا من المرحلة التي تلي الحرب، مشيرًا إلى أنه سيسعى إلى حشد الدعم من الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وأطراف مانحة أخرى رئيسية.
من جانبها، نددت حركة حماس السبت بـ"التهديدات" الإسرائيلية ضد الأونروا ومنظمات أممية أخرى، داعيةً الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات وإبتزازات إسرائيل.
أخبار دولية
ستسعى
للأونروا
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