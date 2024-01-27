إرتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 26257 منذ بدء الحرب

إرتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 26257 منذ بدء الحرب

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس السبت إرتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 26257 قتيلًا غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من تشرين الأول.



وأكدت الوزارة مقتل 174 شخصًا في الساعات الـ24 الأخيرة، كما أشارت إلى إصابة 64797 شخصًا بجروح منذ اندلاع الحرب، فيما لا يزال كثيرون تحت الأنقاض ولا يمكن لفرق الإسعاف الوصول إليهم.