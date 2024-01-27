منظمة أطباء بلا حدود: لم يعد هناك نظام صحي في غزة

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الجمعة أنه لم يعد هناك نظام صحي عمليًا في غزة بعد أن أصبحت معظم الخدمات في مستشفى ناصر، حيث لا تزال المنظّمة غير الحكومية تعمل، معطلة بسبب النزاع بين إسرائيل وحماس.وعبرت المنظمة عن أسفها لأّن القدرة الجراحية لمستشفى ناصر، أكبر مرفق صحي في خان يونس في جنوب القطاع، أصبحت شبه معدومة، مشيرةً إلى أنه يتعين على أفراد الطاقم الطبي القلائل الذين بقوا في المستشفى التعامل مع مخزونات منخفضة جدًا من المعدات الطبية.وتحدثت وزارة الصحة التابعة لحماس عن إنقطاع كامل للكهرباء في المستشفى، ما أدى إلى توقف كل المعدات الطبية عن العمل بما في ذلك أجهزة التنفس.