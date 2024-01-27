الهجمات الحوثية في البحر مستمرة، وآخرها إستهداف ناقلة نفط بريطانية "مارلين لواندا" في خليج عدن.وفي التفاصيل، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية إصابة السفينة البريطانية بعدد من الصواريخ خلال مرورها في خليج عدن.وذكرت أن الإصابة كانت مباشرة، ما أدى إلى احتراقها.فيما ذكرت "ترافيغورا"، الشركة المشغلة للسفينة، أنه جرى إستخدام معدات مكافحة الحرائق على متن الناقلة لاحتواء حريق في صهريج شحن.وأوضحت الشركة أن طاقم السفينة بخير.