أطباء وزير الدفاع الأميركي يرجحون قدرته على التعافي من السرطان

أطباء وزير الدفاع الأميركي يرجحون قدرته على التعافي من السرطان



رجح أطباء في مستشفى والتر ريد الطبي العسكري الوطني الأميركي أن يتعافى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن "بالكامل" من مرض سرطان البروستات، مشيرين إلى أن وضعه "ممتاز" بعد فحصه.



وكان أوستن قد أخفى عن الرئيس الأميركي جو بايدن تشخيص إصابته بالسرطان لأسابيع، ولم يبلغ حتى الكونغرس إلا بعد أيام على دخوله المستشفى في 1 كانون الثاني بسبب مضاعفات علاجه.