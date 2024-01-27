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المجلس العسكري في مالي يتطلع لمحادثات سلام جديدة بعد إنهاء اتفاق مع الانفصاليين
أخبار دولية
2024-01-27 | 08:09
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المجلس العسكري في مالي يتطلع لمحادثات سلام جديدة بعد إنهاء اتفاق مع الانفصاليين
أصدر المجلس العسكري في مالي مرسوما بتشكيل لجنة لتنظيم محادثات سلام ومصالحة وطنية أمس الجمعة بعد يوم من إنهاء اتفاق السلام المبرم عام 2015 مع الانفصاليين الطوارق واتهام الجزائر التي تولت الوساطة بين الطرفين بالتدخل في شؤون المجلس.
ويهدد قرار إنهاء ما يسمى باتفاق الجزائر بزيادة زعزعة استقرار الدولة الواقعة في غرب أفريقيا والتي مزقتها الصراعات.
وقالت الجزائر، التي تشترك في حدود مع مالي يزيد طولها على 1300 كيلومتر، إن ذلك قد يعرض المنطقة بأكملها للخطر.
وفي خطوة واضحة نحو إقامة عملية سلام داخلية جديدة، حدد مرسوم المجلس العسكري هيكل اللجنة والخطوات التي ينبغي اتخاذها للتحضير للمحادثات. ولم يحدد إطارا زمنيا أو المجموعات التي يريد إدخالها في الحوار.
وقال محمد المولود رمضان المتحدث باسم متمردي الطوارق لرويترز أن المبادرة الجديدة "حدث منظم" بين الجماعات المتحالفة بالفعل.
وأضاف: "نعتقد أنه مجرد عرض ومضيعة للوقت وإهدار لموارد الدولة".
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