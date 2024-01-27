مسلحون يقتلون تسعة أجانب في إيران قرب الحدود مع باكستان

قتل مسلّحون تسعة أجانب في هجوم السبت على منزل في جنوب شرق إيران قرب الحدود مع باكستان، حسبما أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، بعد أسبوع على تبادل ضربات بين البلدين عبر الحدود في هذه المنطقة المضطربة التي ينشط فيها مسلحون.



وقالت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء "بحسب شهود: "قتل رجال مسلّحون تسعة أشخاص غير إيرانيين في منزل قرب مدينة سراوان في محافظة سيستان-بلوشستان".

