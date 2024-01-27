وزارة الخارجية: بريطانيا تعلق تمويل الأونروا في غزة

أعلنت بريطانيا انضمامها إلى الولايات المتحدة في "الوقف الموقت" للتمويل الموجه إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة في المستقبل.وقالت إنها تراجع "الاتهامات المقلقة" بشأن ضلوع موظفين في الأونروا في هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول.وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: "تشعر المملكة المتحدة بالفزع إزاء الاتهامات بضلوع موظفين في الأونروا في هجوم السابع من ضد إسرائيل، وهو عمل إرهابي شنيع نددت به الحكومة البريطانية مرارا".