بكين ترحب بالمباحثات "الصريحة" مع واشنطن حول تايوان

اعتبرت الصين أن المباحثات حول قضية تايوان والتي جرت في بانكوك بين وزير خارجيتها وانغ يي ومستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان، كانت "صريحة".



وقالت وزارة الخارجية الصينية: "أجرى الجانبان مباحثات استراتيجية صريحة وموضوعية ومثمرة" وخصوصا حول "كيفية التعامل بشكل مناسب مع القضايا المهمة والحساسة في العلاقات الصينية الأميركية".



واوضحت الوزارة أن "التحدي الأكبر الذي يواجه العلاقات الصينية الأميركية هو الحركة الداعية إلى استقلال تايوان".



وقال وانغ: "على الولايات المتحدة أن تنفذ بشكل ملموس التزامها بعدم دعم استقلال تايوان وتأييد إعادة التوحيد السلمي للصين" مع الجزيرة.



