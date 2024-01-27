بعد معالجة أكثر من 100 جريح من غزة... السفينة الفرنسية ديكسمود تغادر مصر

غادرت حاملة الطائرات الفرنسية ديكسمود التي كانت ترسو قبالة سواحل العريش في شمال سيناء، مصر بعدما عالجت أكثر من 100 جريح من قطاع غزة، بحسب ما أعلن محافظ شمال سيناء.



وقال المحافظ محمد عبد الفضيل شوسة السبت إن "السفينة ديكسمود غادرت ميناء العريش".



وكانت السفينة وصلت في 27 تشرين الثاني مجهزة بقسمين للجراحات وأكثر من 40 سريرا و80 طبيبا وممرضا.



وكان سفير فرنسا في مصر إريك شوفالييه صرح بأن السفينة استقبلت "أكثر من 100 طفل وامرأة ورجل من غزة".





