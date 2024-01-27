البيت الأبيض: سوليفان يبلغ وزير خارجية الصين بضرورة إدارة المنافسة بطريقة مسؤولة

أعلن البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أجرى محادثات بناءة مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال اجتماعات في بانكوك حيث اتفقا على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة وإدارة المنافسة بين البلدين.



وأضاف البيت الأبيض في بيان: "أكد السيد سوليفان أنه على الرغم من وجود منافسة بين الولايات المتحدة والصين، فإن البلدين بحاجة إلى منعها من الانزلاق إلى صراع أو مواجهة".





