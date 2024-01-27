الأمم المتحدة تجلي مدنيين في الكونجو بعد هجوم لمتمردين بشرق البلاد

أعلنت مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونجو الديمقراطية انها نشرت قوات لتأمين ممر خروج للسكان الفارين من العنف في شرق البلاد.ولفتت المهمة الى أن نحو ألف نازح لجأوا إلى مراكز إيواء منذ أمس الجمعة، بعد فرارهم من بلدة مويسو حيث قتل متمردو جماعة إم23 التي يقودها التوتسي زهاء 20 فردا منذ يوم الخميس، وذلك وفقا للجيش وأحد زعماء المجتمع المدني.ويذكر أن الهجوم هو أحدث تداعيات القتال بين القوات الكونجولية وجماعة إم23 التي أجبرت هجماتها عشرات الآلاف على الفرار وزادت من تدهور الأزمات الأمنية والإنسانية المستمرة بالمنطقة منذ عقود.