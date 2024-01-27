بايدن يستقبل المستشار الألماني في التاسع من شباط

يستقبل الرئيس الاميركي جو بايدن المستشار الألماني اولاف شولتس في واشنطن في التاسع من شباط، ويبحث معه خصوصا النزاع في أوكرانيا والحرب بين اسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وفق ما اعلن البيت الأبيض السبت.



واورد بيان للرئاسة الأميركية أن الجانبين "سيكرران دعمهما القوي لدفاع أوكرانيا عن أراضيها وشعبها في مواجهة حرب روسيا العدوانية".



ويتزامن إعلان اللقاء بين الرجلين مع مفاوضات يخوضها بايدن مع الجمهوريين في الكونغرس في شأن تقديم مساعدة عسكرية جديدة الى كييف بالتزامن مع تشديد سياسة الهجرة الأميركية.



من جهته، يرفض المستشار الألماني إرسال صواريخ بعيدة المدى تطالب بها كييف لمواجهة الروس. لكن شولتس اعلن الأربعاء أن بلاده تقدم الى أوكرانيا "أكثر بكثير" من الدول الأوروبية الأخرى.