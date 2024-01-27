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ماكرون: على فرنسا والصين "البحث معا عن إجابات للتحديات العالمية"

أخبار دولية
2024-01-27 | 13:06
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ماكرون: على فرنسا والصين &quot;البحث معا عن إجابات للتحديات العالمية&quot;
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ماكرون: على فرنسا والصين "البحث معا عن إجابات للتحديات العالمية"

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه بعد مرور ستين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلاده والصين، يتعين عليهما "البحث بشكل متزايد عن سبل للشراكة" التي "تساهم في السلام والاستقرار الدوليين".
     
وصرّح ماكرون في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي: "في 27 كانون الثاني 1964، اتخذ الجنرال (شارل) ديغول القرار التاريخي بإقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، في وقت كان العالم يواجه منطق تكتلات لا يمكن تجاوزه".
     
وأضاف: "الأدلة والمنطق يدعوان بلدينا إلى البحث معا عن إجابات للتحديات العالمية"، مشيرا خصوصا إلى "التغير المناخي، وفقدان التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي والتنمية".
     
كما شدد إيمانويل ماكرون على أن فرنسا والصين، العضوين الدائمين في مجلس الأمن الدولي، تقع على عاتقهما "مسؤولية المساهمة في حل الأزمات الدولية، لا سيما في مواجهة الانتهاكات الصارخة للمبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي".

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