مقتل مدنيين اثنين في توغل روسي عبر الحدود داخل قرية أوكرانية

أعلن مسؤولون محليون أن "مجموعة استطلاع وتخريب" روسية قتلت مدنيين اثنين خلال توغلها عبر الحدود داخل قرية أوكرانية.



ووقع الهجوم في منطقة سومي داخل شريط عازل متاخم لروسيا بطول خمسة كيلومترات كانت كييف قد طلبت من سكانه مغادرته.



وقالت إدارة سومي الإقليمية في بيان: "هذا الصباح، أطلقت مجموعة استطلاع وتخريب معادية النار بوحشية وخبث على رجل وأخته".



وأضافت أن الحادث وقع في قرية أندرييفكا، على بعد أربعة كيلومترات من الحدود مع منطقة كورسك غرب روسيا.



وفي بيان منفصل، قال المدعي العام الأوكراني إن الضحيتين هما رجل يبلغ 54 عاما وامرأة تبلغ 68 عاما قُتلا داخل سيارة رباعية الدفع نُشرت صورة لها تظهر تحطم زجاجيها الأمامي والخلفي.



وعلى الرغم من ندرتها، جرى تسجيل مثل هذه الهجمات التي ينفذها جنود على طريقة حرب العصابات منذ بدء النزاع قبل نحو عامين.



وتتهم السلطات الروسية أيضا الجانب الأوكراني بشن هجمات عبر الحدود على بلدات وقرى روسية تودي بمدنيين.



وجددت السلطات الأوكرانية السبت مناشدتها السكان مغادرة المناطق الحدودية.