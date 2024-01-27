حريق يدمر 600 هكتار من موقع أرجنتيني مدرج على لائحة التراث العالمي

يكافح عناصر الإطفاء في الأرجنتين السبت حريقا "خرج عن السيطرة" في حديقة لوس أليرسيس الوطنية في باتاغونيا، وقد دمر حتى الآن نحو 600 هكتار من الموقع المدرج على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (تيلام).



في منتصف فصل الصيف في النصف الجنوبي من الكوكب، وصلت الحرارة إلى مستويات قياسية تجاوزت 40 درجة مئوية هذه الأيام في باتاغونيا الأرجنتينية، وهي منطقة صحراوية عادة ما تكون باردة وعاصفة في أقصى جنوب البلد.



ويحاول الإطفائيون في مقاطعة تشوبوت منع امتداد النيران إلى مدينتي إيسكويل وتريفلين المجاورتين، على بعد حوالى 2000 كيلومتر جنوب غرب العاصمة بوينس آيرس.