المفوض العام للأونروا يعتبر قرارات وقف تمويل الوكالة "صادمة"

اعتبر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) السبت تعليق دول عدة تمويلها، أمرا "صادما" في أعقاب الجدل الدائر حول الدور المحتمل لبعض موظفيها في هجوم 7 تشرين الأول.



وقال فيليب لازاريني في بيان "إنه لأمر صادم أن نرى تعليق تمويل الوكالة كرد فعل على الادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين"، لا سيما في ضوء التدابير التي اتخذتها الوكالة الأممية التي "يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل البقاء على قيد الحياة".