الكشف عن عملية فساد داخل وزارة الدفاع الاوكرانية

أعلن جهاز الأمن الأوكراني أنه كشف عن عملية فساد تتعلق بشراء الجيش الأوكراني أسلحة بقيمة إجمالية تعادل نحو 40 مليون دولار.



وأكدت وزارة الدفاع الأوكرانية حدوث هذا المخطط.



وأوضح جهاز الأمن الأوكراني أن التحقيق "كشف أن مسؤولين في وزارة الدفاع ومديري شركة لفيف أرسنال لتوريد الأسلحة سرقوا ما يقرب من 1.5 مليار هريفنيا في شراء قذائف".



وأضاف "وفقا للتحقيق فإن مسؤولين رفيعي المستوى سابقين وحاليين في وزارة الدفاع ورؤساء شركات ذات صلة ضالعون في عملية الاختلاس".



وقال إن الاختلاس شمل شراء مئة ألف قذيفة مورتر للجيش.



وكان أُقيل وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف في أيلول الماضي بسبب قضايا فساد مختلفة على الرغم من تمتعه بسمعة طيبة في

تمثيل أوكرانيا في مناقشاتها مع الحلفاء الغربيين.