كوريا الشمالية تطلق عددا من صواريخ كروز

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنّ كوريا الشماليّة أطلقت صواريخ كروز عدّة، وسط تصاعد التوتّر بين سيول وبيونغ يانغ.



واشارت هيئة الأركان المشتركة الكوريّة الجنوبيّة في بيان إلى أن "الجيش الكوري الجنوبي رصد صواريخ كروز عدّة غير محدّدة أطلِقت قرب المياه المحيطة بمنطقة سينبو الكوريّة الشماليّة الساعة 8,00 الأحد" (23,00 ت غ السبت).